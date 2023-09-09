Каррера — о предложениях из Саудовской Аравии: со мной контактировали пару лет назад
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Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что пару лет назад клубы из Саудовской Аравии были заинтересованы в нём.
«Со мной контактировали пару лет назад, но у меня не было на тот момент возможности приехать туда. В последнее время ко мне не обращались», — приводит слова Карреры «Матч ТВ».
Напомним, 59-летний итальянский специалист работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат России – 2016/2017 и Суперкубок страны. После ухода с должности наставника красно-белых специалист возглавлял афинский АЕК и итальянский «Бари». С этими клубами он не смог завоевать трофеев.
Сегодня, 9 сентября, Каррера будет руководить сборной мира в матче памяти Ильи Цымбаларя.
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