Найнгголан: всё ещё хочу играть, но никому не нужен

35-летний бельгийский полузащитник Раджа Найнгголан, пребывающий в статусе свободного агента, поделился планами на будущее и рассказал о работе с Лучано Спаллетти и Антонио Конте.

«Со мной всё в порядке, я всё ещё хочу играть, потому что чувствую себя сильным. Пока моё тело выдерживает физические нагрузки. Вот только пока я никому не нужен!..

Со Спаллетти мне было комфортнее работать, чем с кем-либо ещё. Конте тоже был хорош, но в «Интере» я больше не входил в его планы. Он прямо сказал мне об этом, так что я по-прежнему считаю его великим тренером. Когда он был тренером «Челси», то хотел заполучить меня любой ценой, когда же я вернулся в «Интер» из аренды, он меня отверг.

«Рома»? Жалею только о том, что ушёл, потому что был менеджер Мончи, который делал всё возможное, чтобы продать меня, поэтому я решил уйти. Если бы я знал, что он покинет клуб через шесть месяцев, я остался бы. К сожалению, я такой человек и не могу работать с теми, кто явно настроен убрать меня», – приводит слова Найнгголана Football Italia со ссылкой на YouTube-канал Controcalcio.

За время своего пребывания в Италии Найнгголан провёл 367 матчей в Серии А, выступая за «Кальяри», «Рому» и «Интер». Он забил 48 голов и отдал 35 результативных передач. Последним клубом игрока был СПАЛ, контракт с которым истёк летом 2023 года.