Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Италия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каррера ответил на вопрос об отличии русского менталитета от итальянского

Каррера ответил на вопрос об отличии русского менталитета от итальянского
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос об отличиях между русским менталитетом и итальянским.

«Если говорить о жизни, у меня не было так много русских знакомых, чтобы определить эти тонкости. Даже в России я всё равно много общался с итальянцами, которые живут здесь.

Если говорить о футболе, то всё примерно одно и то же. Есть игроки, которые сфокусированы на футболе и ни о чём другом не думают. А есть те, кто уделяет время футболу, но также в их жизни присутствуют другие вещи. Так это работает и в России, и в Италии, и во Франции. Например, в Англии есть тренеры, которые более борзые в общении с игроками. Но это не значит, что можно делать такие выводы о других тренерах. Весь футбол — это одна большая страна», — приводит слова Карреры «Матч ТВ».

Материалы по теме
Черчесов против Карреры! Легенды «Спартака» и звёзды сыграют в память о Цымбаларе. LIVE
Live
Черчесов против Карреры! Легенды «Спартака» и звёзды сыграют в память о Цымбаларе. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android