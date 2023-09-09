Каррера ответил на вопрос об отличии русского менталитета от итальянского

Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос об отличиях между русским менталитетом и итальянским.
«Если говорить о жизни, у меня не было так много русских знакомых, чтобы определить эти тонкости. Даже в России я всё равно много общался с итальянцами, которые живут здесь.
Если говорить о футболе, то всё примерно одно и то же. Есть игроки, которые сфокусированы на футболе и ни о чём другом не думают. А есть те, кто уделяет время футболу, но также в их жизни присутствуют другие вещи. Так это работает и в России, и в Италии, и во Франции. Например, в Англии есть тренеры, которые более борзые в общении с игроками. Но это не значит, что можно делать такие выводы о других тренерах. Весь футбол — это одна большая страна», — приводит слова Карреры «Матч ТВ».
- 9 сентября 2023
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