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В «Локомотиве» объяснили, почему отдали Изидора в аренду в «Зенит»

В «Локомотиве» объяснили, почему отдали Изидора в аренду в «Зенит»
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Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко объяснил решение отпустить нападающего Вильсона Изидора в «Зенит» на условиях аренды.

«Еще зимой мы понимали, что Изидор хочет уйти из «Локомотива». За все время летнего трансферного окна мы не получили ни одного предложения, которое можно было бы всерьёз рассматривать. Отдельные европейские клубы перед самым закрытием окна в Европе под предлогом текущей ситуации в России хотели бесплатно забрать футболиста в аренду. Это нас не устроило.

Предложение «Зенита» же было принципиально другим – платная аренда, обязательный выкуп. По сути – полноценный трансфер. Именно поэтому мы приняли решение отпустить игрока», – передаёт слова Леонченко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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