Бельгия с минимальным счётом обыграла Азербайджан

Сегодня, 9 сентября, состоялся матч 5-го тура группы F отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года между национальными командами Азербайджана и Бельгии. Встреча проводилась на стадионе «Далга Арена» в Баку. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Ненадом Минаковичем из Сербии.

Бельгийцы открыли счёт на 38-й минуте первого тайма. Забитым мячом отметился полузащитник саудовского «Аль-Шабаба» Янник Карраско. Форвард Ромелу Лукаку навязал борьбу на чужой половине поля, Жоан Бакайоко продвинулся вперёд и пробил с радиуса штрафной. Мяч попал в ногу Карраско и влетел в нижний угол ворот. Этот гол остался единственным в матче. Итоговый счёт — 1:0.

После этой победы в активе бельгийцев стало 10 очков. Команда поднялась на первую строчку в своей группе. Азербайджан с одним очком на последнем месте.