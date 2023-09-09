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Бельгия с минимальным счётом обыграла Азербайджан

Бельгия с минимальным счётом обыграла Азербайджан
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Сегодня, 9 сентября, состоялся матч 5-го тура группы F отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года между национальными командами Азербайджана и Бельгии. Встреча проводилась на стадионе «Далга Арена» в Баку. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Ненадом Минаковичем из Сербии.

Бельгийцы открыли счёт на 38-й минуте первого тайма. Забитым мячом отметился полузащитник саудовского «Аль-Шабаба» Янник Карраско. Форвард Ромелу Лукаку навязал борьбу на чужой половине поля, Жоан Бакайоко продвинулся вперёд и пробил с радиуса штрафной. Мяч попал в ногу Карраско и влетел в нижний угол ворот. Этот гол остался единственным в матче. Итоговый счёт — 1:0.

После этой победы в активе бельгийцев стало 10 очков. Команда поднялась на первую строчку в своей группе. Азербайджан с одним очком на последнем месте.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа F. 5-й тур
09 сентября 2023, суббота. 16:00 МСК
Азербайджан
Окончен
0 : 1
Бельгия
0:1 Карраско – 38'    
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