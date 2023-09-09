Холанд — о «Золотом мяче»: я верю в себя и думаю, что у меня есть шанс в этом году

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд поделился мнением относительно шансов на то, чтобы выиграть «Золотой мяч» в этом году.

«Я действительно верю в себя. Я знаю, что всё ещё могу добиться существенного прогресса, я по-прежнему молод. Да, я думаю, что у меня есть шанс в этом году», — цитирует слова Холанда L'Equipe.

Напомним, ранее журнал France Football назвал имена 30 футболистов, претендующих на «Золотой мяч» – награду лучшему футболисту мира, среди которых есть и Эрлинг Холанд.

В минувшем сезоне Холанд провёл 53 матча за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он забил 52 гола и отдал 9 результативных передач. В нынешнем сезоне норвежский нападающий принял участие в четырёх матчах АПЛ, в которых отметился шестью голами и одной результативной передачей.