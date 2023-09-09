Источник: «Динамо» предложило «Гремио» € 10 млн за Бительо

Московское «Динамо» сделало предложение о покупке полузащитника бразильского «Гремио» Бительо в размере € 10 млн, сообщает Globo Esporte.
По информации источника, руководство «Гремио» даст ответ на предложение москвичей в ближайшие несколько дней. Отмечается, что бразильский клуб владеет 70% экономических прав на Бительо.
Ранее агент футболиста Марсело Каран заявлял, что его клиент не против переезда в Россию.
23-летний Бительо является воспитанником «Гремио», он находится в структуре клуба с 2018 года. За первую команду полузащитник сыграл 78 матчей, в которых забил 15 голов и отдал семь результативных передач.
Контракт игрока с клубом действует до 31 декабря 2025 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 7 млн.
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