Булыкин: не думаю, что Изидор суперфорвард, как Дзюба. Не помню его голов за «Локомотив»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на переход форварда железнодорожников Вильсона Изидора в «Зенит» на правах аренды с правом выкупа.
«Не берусь сказать, что было основной причиной. Может быть, он не хотел оставаться в «Локомотиве», хотел биться за чемпионство, денег, сменить город. Он перешёл, я думаю, это всем пойдёт в плюс. «Локомотиву», который отдал футболиста, который был не так мотивирован, портил бы атмосферу. «Зениту», который приобрёл мотивированного футболиста, который создаст конкуренцию.
Мы знаем, что он умеет забивать, посмотрим, как у него сложится в «Зените». Время покажет, что это был за трансфер и каково будет «Локомотиву» без Изидора. Хотя, честно говоря, в последнее время я не помню, когда он забивал за «Локомотив».
«Зенит» взял хорошего футболиста, который уже играл в РПЛ, знает всё, может составить глубину скамейки и конкуренцию в основе. Хотя я не думаю, что он супер центральный нападающий, как Дзюба или Комличенко», – приводит слова Булыкина Metaratings.
- 9 сентября 2023
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