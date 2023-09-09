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Зарема Салихова — о трансфере Изидора: «Зенит» — сорока-воровка, тащит всё, что блестит

Зарема Салихова — о трансфере Изидора: «Зенит» — сорока-воровка, тащит всё, что блестит
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о переходе в «Зенит» нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора. В субботу, 9 сентября, клубы подтвердили договорённость об аренде футболиста до конца сезона-2023/2024 с опцией выкупа.

«Непростое время характеризуется отсутствием каких-либо принципов и чистоты переходов. Это новая модель поведения характерна, увы, не только для «Зенита», но они больше всех преуспели. Скоро у них вся скамейка будет из переметнувшихся игроков. Эдакая сорока-воровка, тащит всё, что блестит, сама не зная зачем. Если не подойдёт, то отправят в «Сочи», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Ранее о переходе Изидора в «Зенит» высказался экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин.

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