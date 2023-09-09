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«Арсенал» постарается продлить Эдегора в ближайшие несколько недель

«Арсенал» постарается продлить Эдегора в ближайшие несколько недель
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Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор в ближайшее время может продлить контракт с нынешним клубом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, боссы лондонского клуба проведут переговоры о новом соглашении в течение нескольких недель. За последние полгода контракт с «канонирами» уже продлили Букайо Сака, Вильям Салиба, Габриэл Мартинелли и Аарон Рамсдейл.

Эдегор перешёл в «Арсенал» в 2021 году. В сезоне-2022/2023 английской Премьер-лиги полузащитник принял участие в 45 матчах. Помимо 15 забитых мячей, в его активе также восемь результативных передач.

По итогам сезона «Арсенал» расположился на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Англии, уступив золотые медали «Манчестер Сити». Портал Transfermarkt оценивает Мартина Эдегора в € 80 млн.

Ранее сообщалось о переходе вингера «Арсенала» Николя Пепе в «Трабзонспор».

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