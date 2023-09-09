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Корниленко: Цымбаларь был большим футболистом и человеком. Народный игрок

Корниленко: Цымбаларь был большим футболистом и человеком. Народный игрок
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался по поводу матча между легендами «Спартака» и сборной мира, посвящённого памяти Ильи Цымбаларя.

Очень хороший матч! Радует, что пришло много болельщиков, — это его поклонники, болельщики «Спартака» и просто любители футбола.

Цымбаларь был большой футболист, как все говорят, большой человек. Его можно назвать народным футболистом и игроком, потому что уверен, что болельщики не только «Спартака», но и всех клубов наслаждались его игрой и его человеческими качествами», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, матч памяти Цымбаларя проходит сегодня, 9 сентября, на домашней арене «Спартака» «Открытие Банк Арена» в Москве. Встреча началась в 19:00 мск. Место на тренерском мостике «Спартака» заняли Олег Романцев и Станислав Черчесов, сборную мира возглавил Массимо Каррера.

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