Дубль Мурики помог Косову избежать поражения от Швейцарии в матче отбора к Евро-2024

Сегодня, 9 сентября, состоялся матч 5-го тура группы I отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года между национальными командами Косова и Швейцарии. Встреча проходила на стадионе «Фадиль Вокри» в Приштине, Косово. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Якобом Кехлетом из Дании.

Швейцарцам удалось достаточно быстро выйти вперёд. На 14-й минуте игры 31-летний полузащитник Ремо Фройлер открыл счёт в матче. Этот гол позволил сборной Швейцарии уйти на перерыв, лидируя в счёте. Сборная Косова смогла отыграться на 65-й минуте встречи. Гол в ворота Яна Зоммера забил нападающий испанской «Мальорки» Ведат Мурики. Однако на 79-й минуте игры защитник хозяев Амир Ррахмани отправил мяч в собственные ворота и вывел швейцарцев вперёд. Но на 90+5-й минуте Мурики оформил дубль и спас свою сборную от поражения — 2:2.

Сборная Швейцарии возглавляет группу I с 11 очками. В активе Косова четыре очка, команда располагается на пятом месте в турнирной таблице.