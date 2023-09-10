Макбет Сибайя: чуть не прибил тренера — он не выпустил меня на поле!

Бывший полузащитник «Рубина» и сборной ЮАР Макбет Сибайя был в составе сборной мира на игру с легендами «Спартака» в Матче памяти Ильи Цымбаларя (1:2), но так и не вышел на поле. Хавбек поделился эмоциями от подобной ситуации.

«Я зол — мы проиграли матч! Честно говоря, чуть не прибил тренера — он не выпустил меня на поле! А если серьёзно, то хорошая игра получилась, рад, что оказался здесь, повидался со своими друзьями, с некоторыми из них мы обычно соперничали на поле. Хорошие воспоминания! Но, чтобы побеждать в таких матчах, надо сохранять хорошую физическую форму.

Я знаю, что Цымбаларь — легенда российского футбола. Я пообщался с Олегом (сыном Цымбаларя. — Прим. «Чемпионата»), он рассказал мне несколько историй о своём отце. Это хорошо и правильно, что так сохраняют память о нём», — приводит слова Сибайи «РБ Спорт».