Александр Мостовой: в составе сборной мира мне не хватило Макелеле

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о матче между легендами московской команды и сборной мира, посвящённом памяти Ильи Цымбаларя (2:1).
«Кого ещё пригласил бы на сегодняшний матч? Мне не хватало Макелеле. Я хотел бы сыграть с теми, с кем я играл в Испании. Если спартаковских ребят я уже видел в Волгограде, то многих ребят из Испании не видел уже много лет. Не надоели ли спартаковцы? Нет, конечно. Как они могут надоесть? Правда, меня сегодня не взяли за них играть: сказали, что я готов только на пять минут, а я 25 выдержал.
Каррера вообще не строгий тренер. Зачем тренер вообще нужен в таких матчах? Сегодня все были бесполезны. Мы просто получили удовольствие от того, что собрались и играли здесь. С коммуникацией со всеми всё хорошо», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 9 сентября 2023
-
22:52
-
22:44
-
22:41
-
22:25
-
22:22
-
22:12
-
21:56
-
21:53
-
21:50
-
21:40
-
21:36
-
21:30
-
21:29
-
21:21
-
21:19
-
21:11
-
21:08
-
21:05
-
20:57
-
20:53
-
20:52
-
20:46
-
20:46
-
20:45
-
20:27
-
20:27
-
20:25
-
20:17
-
20:09
-
20:05
-
19:55
-
19:47
-
19:43
-
19:42
-
19:34