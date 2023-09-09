Александр Мостовой: в составе сборной мира мне не хватило Макелеле

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о матче между легендами московской команды и сборной мира, посвящённом памяти Ильи Цымбаларя (2:1).

«Кого ещё пригласил бы на сегодняшний матч? Мне не хватало Макелеле. Я хотел бы сыграть с теми, с кем я играл в Испании. Если спартаковских ребят я уже видел в Волгограде, то многих ребят из Испании не видел уже много лет. Не надоели ли спартаковцы? Нет, конечно. Как они могут надоесть? Правда, меня сегодня не взяли за них играть: сказали, что я готов только на пять минут, а я 25 выдержал.

Каррера вообще не строгий тренер. Зачем тренер вообще нужен в таких матчах? Сегодня все были бесполезны. Мы просто получили удовольствие от того, что собрались и играли здесь. С коммуникацией со всеми всё хорошо», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.