Сборная США разгромила Узбекистан в товарищеском матче

В Сент-Луисе на стадионе «Ситипарк» сборная США победила Узбекистан в товарищеском матче — 3:0. Открыл счёт в игре Тимоти Веа на 4-й минуте. Ещё два мяча были забиты в компенсированное ко второму тайму время. Рикардо Пепи отличился на 90+1-й минуте, а Кристиан Пулишич на 90+4-й реализовал пенальти.
Защитник «Рубина» и сборной Узбекистана Рустам Ашурматов вышел на поле в основном составе и был заменён на 68-й минуте. Нападающий «Кальяри» Эльдор Шомуродов отыграл 82 минуты.
Сборная Узбекистана останется в США, чтобы сыграть в ночь с 12 на 13 сентября товарищеский матч с Мексикой в Атланте. В ноябре команде из Азии предстоят первые матчи отборочного турнира чемпионата мира-2026. Сборная США также в ночь с 12 на 13 сентября проведёт в Сент-Поле товарищеский матч с Оманом. В ноябре ей предстоит сыграть матчи 1/4 финала Лиги наций КОНКАКАФ.
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