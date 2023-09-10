Скира: Верратти перейдёт в «Аль-Араби» из «ПСЖ»
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Итальянский центральный полузащитник Марко Верратти перейдёт в катарский футбольный клуб «Аль-Араби» из «Пари Сен-Жермен» за € 50 млн. Сделка завершена и подтверждена, сообщает известный журналист Николо Скира на своем странице в «твиттере».
По информации источника, итальянец, по контракту рассчитанному до 2026 года, будет зарабатывать € 30 млн в год.
Напомним, 30-летний футболист выступает за «ПСЖ» с 2012 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2026-го. В прошлом сезоне Верратти провёл за «ПСЖ» 38 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.
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