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Пресс-служба сборной России опубликовала список игроков, вылетевших на игру с Египтом

Стал известен список игроков, вылетевших на игру между сборной России и олимпийской командой Египта, которая пройдёт в египетском городе Суэц 11 сентября. Начало матча запланировано на 19:00 мск.

Список футболистов, которые отправились на игру:

Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Владислав Тороп (ЦСКА, Москва).

Защитники: Виктор Александров («Пари Нижний Новгород»), Андрей Лангович, Илья Вахания, Виктор Мелёхин, Данила Прохин (все – «Ростов», Ростов-на-Дону), Даниил Денисов («Спартак», Москва), Вячеслав Литвинов («Сочи»).

Полузащитники: Дмитрий Васильев, Александр Коваленко (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Ярослав Гладышев («Динамо», Москва), Никита Ермаков (ЦСКА, Москва), Кирилл Кравцов («Сочи), Ярослав Михайлов («Пари Нижний Новгород»), Степан Оганесян («Оренбург»), Никита Салтыков («Крылья Советов», Самара), Даниил Кузнецов («Рубин», Казань), Сергей Пиняев («Локомотив», Москва)

Нападающие: Тамерлан Мусаев («Балтика», Калининград), Владислав Шитов («Крылья Советов», Самара).

«Егор Погостнов по медицинским причинам не вылетит в Египет и уже отправлен в расположение клуба», — сообщает пресс-служба национальной команды.