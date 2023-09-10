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Кевин Де Брёйне намерен отвергать все предложения из Саудовской Аравии

Кевин Де Брёйне намерен отвергать все предложения из Саудовской Аравии
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Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брёйне будет отклонять все предложения о переходе в чемпионат Саудовской Аравии. Об этом информирует The Sun.

По информации источника, в конце текущего сезона у бельгийского полузащитника останется всего один год по контракту, из-за чего ожидается, что он будет следующей целью саудовских клубов. Однако подчёркивается, что 32-летний футболист намерен отвергать все предложения из чемпионата Саудовской Аравии, так как он хочет завершить карьеру именно в «Манчестер Сити». Де Брёйне полностью доволен жизнью в Манчестере.

Напомним, бельгийский полузащитник стал игроком «горожан» в 2015 году. За это время он принял участие в 243 матчах АПЛ, в которых отметился 64 голами и 107 результативными передачами.

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