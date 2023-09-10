Кевин Де Брёйне намерен отвергать все предложения из Саудовской Аравии

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брёйне будет отклонять все предложения о переходе в чемпионат Саудовской Аравии. Об этом информирует The Sun.
По информации источника, в конце текущего сезона у бельгийского полузащитника останется всего один год по контракту, из-за чего ожидается, что он будет следующей целью саудовских клубов. Однако подчёркивается, что 32-летний футболист намерен отвергать все предложения из чемпионата Саудовской Аравии, так как он хочет завершить карьеру именно в «Манчестер Сити». Де Брёйне полностью доволен жизнью в Манчестере.
Напомним, бельгийский полузащитник стал игроком «горожан» в 2015 году. За это время он принял участие в 243 матчах АПЛ, в которых отметился 64 голами и 107 результативными передачами.
- 10 сентября 2023
-
12:30
-
12:29
-
12:14
-
12:12
-
11:53
-
11:34
-
11:32
-
11:30
-
11:23
-
11:21
-
11:17
-
11:15
-
11:10
-
11:04
-
11:00
-
10:58
-
10:52
-
10:41
-
10:36
-
10:33
-
10:30
-
10:25
-
10:20
-
10:07
-
10:02
-
10:00
-
10:00
-
09:46
-
09:35
-
09:35
-
09:21
-
09:16
-
09:11
-
08:50
-
08:47