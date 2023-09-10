Казахстан — Северная Ирландия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00

В матче 6-го тура группы Н отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года встретятся сборные Казахстана и Северной Ирландии. Команды будут играть на стадионе «Астана-Арена» в Астане (Казахстан). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Даниэлем Шлагером (Германия). Начало игры — в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В матче первого круга квалификации к Евро-2024 сборная Казахстана обыграла национальную команду Северной Ирландии со счётом 1:0. Победный мяч забил Абат Аймбетов.

Группу Н возглавляет сборная Финляндии. Команда набрала 12 очков после пяти матчей. Казахстан занимает четвёртое место, заработав девять очков. Северная Ирландия (3) находится на пятой строчке.