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Ирландия — Нидерланды. Прямая трансляция
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Казахстан — Северная Ирландия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00

Казахстан — Северная Ирландия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00
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В матче 6-го тура группы Н отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года встретятся сборные Казахстана и Северной Ирландии. Команды будут играть на стадионе «Астана-Арена» в Астане (Казахстан). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Даниэлем Шлагером (Германия). Начало игры — в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа H. 6-й тур
10 сентября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Казахстан
Не начался
Северная Ирландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В матче первого круга квалификации к Евро-2024 сборная Казахстана обыграла национальную команду Северной Ирландии со счётом 1:0. Победный мяч забил Абат Аймбетов.

Группу Н возглавляет сборная Финляндии. Команда набрала 12 очков после пяти матчей. Казахстан занимает четвёртое место, заработав девять очков. Северная Ирландия (3) находится на пятой строчке.

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