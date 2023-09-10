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Источник: голкипер Егор Шамов находится на просмотре в «Рубине»

Источник: голкипер Егор Шамов находится на просмотре в «Рубине»
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Российский вратарь Егор Шамов находится на просмотре в казанском «Рубине». Об этом сообщил Metaratings.

Последним клубом голкипера был тульский «Арсенал». В системе клуба Шамов находился с 2018 года. За этот период он провёл 30 матчей в Российской Премьер-Лиге и 11 — в Первой лиге. По информации источника, летом у 29-летнего голкипера были варианты с махачкалинским «Динамо» и «Кубанью», но по разным причинам переходы не состоялись.

«Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Рашида Рахимова набрала шесть очков после семи матчей. В чемпионате России лидирует «Краснодар» — 17 очков. Основным голкипером казанской команды является 35-летний Юрий Дюпин.

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