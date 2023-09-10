«Енисей» сыграл вничью с «Родиной», вернувшись на стадион «Центральный»

Завершился матч 9-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались красноярский «Енисей» и московская «Родина». Команды играли на стадионе «Центральный» в Красноярске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Андреем Фисенко (Владивосток). Итоговый результат — 2:2.
На 13-й минуте счёт открыл полузащитник «Енисея» Александр Ломакин. Но уже через пять минут нападающий Иван Тимошенко забил ответный мяч «Родины». В начале второго тайма, на 47-й минуте, Ломакин оформил дубль. На 80-й минуте счёт сравнял полузащитник «Родины» Мухаммад Султонов.
«Родина» занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 13 очков после девяти матчей. «Енисей» находится на 12-й строчке, заработав 11 очков. Лидирует владикавказская «Алания» (19).
- 10 сентября 2023
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