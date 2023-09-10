Источник: «Гремио» принял предложение по Бительо от «Динамо»
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Бразильский «Гремио» принял предложение по полузащитнику Бительо от московского «Динамо». Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.
По информации источника, теперь всё зависит от того, захочет ли сам футболист поехать в Россию.
Напомним, ранее Ge Globo сообщило, что «Динамо» предложило «Гремио» € 10 млн за 23-летнего футболиста. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет € 7 млн. В текущем сезоне Бительо принял участие в 43 матчах за бразильский клуб, в которых отметился девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.
В данный момент Бительо находится в расположении олимпийской сборной Бразилии в Марокко.
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