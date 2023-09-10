Агент Халка назвал своего клиента и Роберто Карлоса сильнейшими бразильцами в истории РПЛ
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Аказ Феллегер, агент бывшего нападающего санкт-петербургского «Зенита» Халка, рассказал, что считает своего клиента и экс-защитника махачкалинского «Анжи» Роберто Карлоса сильнейшими бразильцами в истории Российской Премьер-Лиги.
«Халк провёл четыре фантастических года в «Зените», играл в Лиге чемпионов и побеждал в турнирах. Не посчитайте это нескромным, но, на мой взгляд, Халк и Роберто Карлос были сильнейшими бразильцами, игравшими в чемпионате России», – приводит слова Феллегера Metaratings.
Бразильский нападающий выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. В составе клуба он провёл 148 матчей, в которых забил 77 мячей и сделал 59 результативных передач. Халк является чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.
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