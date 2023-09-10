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Гол Хёйбьерга в концовке помог Дании обыграть Финляндию в отборе на ЧЕ-2024

Гол Хёйбьерга в концовке помог Дании обыграть Финляндию в отборе на ЧЕ-2024
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Сегодня, 10 сентября, завершился матч 6-го тура квалификации к чемпионату Европы – 2024, в группе H между собой встречались сборные Финляндии и Дании. Игра проходила на стадионе «Олимпийский» в Хельсинки. Встречу обслуживала бригада польских арбитров во главе с Шимоном Марциняком. Матч закончился победой Дании со счётом 1:0.

В первом тайме обе команды играли сдержанно, от чего зрители на стадионе в Хельсинки голов не увидели. Вторая половина встречи полностью осталась за гостями – Дания забрала у оппонента мяч и стала действовать намного острее. Такой стиль игры принёс команде под руководством Каспера Юльманна гол: на 87-й минуте полузащитник Пьер-Эмиль Хёйбьерг отправил мяч в ворота хозяев с передачи защитника Йоакима Мехле. Дания в итоге одержала победу – 1:0.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа H. 6-й тур
10 сентября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Финляндия
Окончен
0 : 1
Дания
0:1 Хёйбьерг – 87'    

Обзор матча Словения — Дания в отборе на Евро-2024.

Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

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