Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гаттузо отклонил несколько предложений от клубов из Саудовской Аравии

Гаттузо отклонил несколько предложений от клубов из Саудовской Аравии
Аудио-версия:
Комментарии

45-летний итальянский специалист Дженнаро Гаттузо отклонил несколько предложений от команд из Саудовской профессиональной лиги, и даже телефонный разговор с премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманном не изменил его мнения, сообщает Calciomercato.

Напомним, ранее тренеры команд Серии А Массимилиано Аллегри и Жозе Моуринью уже отклонили предложения саудовских клубов, а несколько игроков согласились на переезд в эту ближневосточную страну.

По информации источника, Гаттузо стремится остаться в Европе, чтобы возобновить свою тренерскую карьеру после трудного периода в «Валенсии». В последние месяцы к бывшему полузащитнику «Милана» обращались несколько раз, но пока ни одно предложение не оказалось для Дженнаро достаточно убедительным.

Последним местом работы Гаттузо была испанская «Валенсия», которую он тренировал с июля 2022 по январь 2023 года. Ранее Дженнаро также работал в «Наполи», «Милане» и ряде других итальянских команд.

Материалы по теме
«Аль-Ахли» хочет назначить Гаттузо на пост главного тренера. Ему предложили € 9 млн в год
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023