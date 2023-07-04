Гаттузо отклонил несколько предложений от клубов из Саудовской Аравии

45-летний итальянский специалист Дженнаро Гаттузо отклонил несколько предложений от команд из Саудовской профессиональной лиги, и даже телефонный разговор с премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманном не изменил его мнения, сообщает Calciomercato.
Напомним, ранее тренеры команд Серии А Массимилиано Аллегри и Жозе Моуринью уже отклонили предложения саудовских клубов, а несколько игроков согласились на переезд в эту ближневосточную страну.
По информации источника, Гаттузо стремится остаться в Европе, чтобы возобновить свою тренерскую карьеру после трудного периода в «Валенсии». В последние месяцы к бывшему полузащитнику «Милана» обращались несколько раз, но пока ни одно предложение не оказалось для Дженнаро достаточно убедительным.
Последним местом работы Гаттузо была испанская «Валенсия», которую он тренировал с июля 2022 по январь 2023 года. Ранее Дженнаро также работал в «Наполи», «Милане» и ряде других итальянских команд.
- 4 июля 2023
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