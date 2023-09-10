Масип – о возвращении Месси: если бы он этого хотел, то приложил бы усилия

Испанец Энрик Масип, который является советником президента «Барселоны» Жоана Лапорты, заявил, что нападающий сборной Аргентины и американского «Интер Майами» Лионель Месси мог вернуться в стан сине-гранатовых этим летом, если бы приложил некоторые усилия.

«Мог ли Месси прийти в команду? Я думаю, да — на тех условиях, о которых говорилось. Если бы он был рад оказаться здесь, он бы приложил усилия. В конце концов, каждый человек решает идти туда, где у него есть мечта и жизненный проект. Он перестал зарабатывать деньги шейхов, чтобы поехать в Соединённые Штаты Америки. Он выглядит счастливым со своей семьёй. Лапорта хотел, чтобы он вернулся, потому что уход Лео был горьким — но ему пришлось поставить клуб превыше всего. Отношения были подпорчены. И я думаю, что президент поступил очень хорошо, предложив ему завершить карьеру в футболке «Барсы» и открыв дверь для того, чтобы воздать должное, которого заслуживает лучший игрок в истории», – приводит слова Масипа Sport.es.

Гол Гави в матче 3-го тура Ла Лиги «Вильярреал» — «Барселона»:

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