Каррера — о Медиалиге: здесь есть всё то же самое, что есть в РПЛ

Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера, посетивший матч Медиалиги, сравнил её с Российской Премьер-Лигой.

«Я открываю медийный футбол для себя здесь и сейчас. Где-либо ещё я не слышал о подобных лигах. Мне кажется, у вас есть всё то же самое, что есть в РПЛ: поле, болельщики, свет, камеры и телевидение. Здорово!

Есть ли шанс, что я окажусь здесь снова? Думаю, всё возможно. Когда я вернусь, есть шансы, что я окажусь тут вновь», — приводит слова Карреры телеграм-канал Медиалиги.

Напомним, Массимо Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат России – 2016/2017 и Суперкубок страны. После ухода с должности наставника красно-белых специалист возглавлял афинский АЕК и итальянский «Бари». С этими клубами он не смог завоевать трофеев.