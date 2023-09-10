Шишкин: на «Спартак» больно смотреть в обороне

Бывший футболист московского «Спартака» Роман Шишкин рассказал о проблемах красно-белых в обороне и затронул тему критики главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Больно ли смотреть на игру «Спартака» в обороне? Действительно, больно на это смотреть, потому что команда много пропускает. Нет баланса. Все сейчас критикуют Абаскаля, но мы не знаем, как готовится «Спартак» и кто в каком состоянии находится. Может, тренер исходит из физического и психологического состояния ребят. Все эти предсезонные разговоры, что команда будет бороться с «Зенитом», отвлекают. На тренировках нужно больше сосредоточиться на оборонительных действиях всей команде. С таким количеством пропущенных мячей «Спартак» сейчас находится там, где и должен находиться, и это печально.

Индивидуальные это ошибки или системные? Это систематичная история. Понятно, что бывают ляпы, как в матче с «Уралом», но в целом команде надо начинать обороняться с нападения. Бывают такие моменты, как с «Ахматом», когда при ничейном счёте команда получает такие моменты в свои ворота, когда Селихов спасает. Но такие эпизоды не должны допускаться. Ребята должны бежать назад при любом счёте. Подбор футболистов позволяет сбалансированно играть в обороне. Такое ощущение, что «Спартак» тренирует только атаку. В нападении всё получается. Там большой выбор футболистов, есть креатив. Но в защите нет целостности», – приводит слова Шишкина «Евро-Футбол.Ру».