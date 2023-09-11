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Сербия обыграла Литву благодаря хет-трику Митровича, Словения разгромила Сан-Марино

Сербия обыграла Литву благодаря хет-трику Митровича, Словения разгромила Сан-Марино
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Завершились матчи отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года. Сборная Сербии обыграла Литву со счётом 3:1, а Словения не оставила шансов Сан-Марино — 4:0.

Главным героем встречи Сербия — Литва стал нападающий Александр Митрович, забивший все три мяча своей команды. Дубль из ассистов на счету Филипа Младеновича. В составе Литвы единственный мяч забил Гитис Паулаускас. Сербы поднялись на второе место в группе G. Литва находится на последней строчке.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа G. 6-й тур
10 сентября 2023, воскресенье. 21:45 МСК
Литва
Окончен
1 : 3
Сербия
0:1 Митрович – 21'     0:2 Митрович – 32'     0:3 Митрович – 43'     1:3 Паулаускас – 45'    

Сборная Словении забила по два мяча Сан-Марино в каждом из таймов. Голами отметились Жан Випотник, Ян Млакар, Санди Ловрич и Жан Карничник. При этом Карничник оформил дубль из ассистов, как и Андраж Шпорар. Словения возглавляет группу H, Сан-Марино занимает последнее место.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа H. 6-й тур
10 сентября 2023, воскресенье. 21:45 МСК
Сан-Марино
Окончен
0 : 4
Словения
0:1 Випотник – 4'     0:2 Млакар – 16'     0:3 Ловрич – 61'     0:4 Карничник – 67'    
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