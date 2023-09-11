Сербия обыграла Литву благодаря хет-трику Митровича, Словения разгромила Сан-Марино

Завершились матчи отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года. Сборная Сербии обыграла Литву со счётом 3:1, а Словения не оставила шансов Сан-Марино — 4:0.

Главным героем встречи Сербия — Литва стал нападающий Александр Митрович, забивший все три мяча своей команды. Дубль из ассистов на счету Филипа Младеновича. В составе Литвы единственный мяч забил Гитис Паулаускас. Сербы поднялись на второе место в группе G. Литва находится на последней строчке.

Сборная Словении забила по два мяча Сан-Марино в каждом из таймов. Голами отметились Жан Випотник, Ян Млакар, Санди Ловрич и Жан Карничник. При этом Карничник оформил дубль из ассистов, как и Андраж Шпорар. Словения возглавляет группу H, Сан-Марино занимает последнее место.