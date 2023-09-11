Станислав Черчесов описал Илью Цымбаларя одним словом

Известный российский тренер Станислав Черчесов высказался об Илье Цымбаларе и матче ему посвящённому.
«Не мог не откликнуться на приглашение в такой игре. Илья есть Илья. Что вспомню об Илье? Если одним словом — нестандартность. Причём везде — на поле, за его пределами: в раздевалке, автобусе, столовой, самолете. Всегда можно было от него что-то нестандартное увидеть, услышать, почувствовать.
Великолепный матч с обеих сторон. Интеллектуально обе команды выглядели хорошо. Понятно, что не хватало кондиций. Порадовали болельщиков, все остались довольны», – приводит слова Черчесова «РБ Спорт».
9 сентября состоялся матч памяти Ильи Цымбаларя. Место на тренерском мостике «Спартака» заняли Олег Романцев и Станислав Черчесов, сборную мира возглавил Массимо Каррера. Легенды «Спартака» победили сборную мира со счётом 2:1.
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