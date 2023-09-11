Каррера — о своей популярности в России: тренеров помнят за их победы

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, почему его так любят в России.

«Рад и польщён тем, что мне болельщики дали в прошлом и дают сейчас. Я очень польщён. С чем связываю свою популярность в России? Ответ самый простой — я победил. Сделал то, чего болельщики хотят от своей команды. Тренеров помнят за их победы. Если побеждаешь — ты молодец, не побеждаешь — плохой тренер. За кулисами есть много нюансов, сложностей, но тренера помнят за его победы. Есть результат — ты в истории», — приводит слова Карреры издание «РБ Спорт».

9 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» легенды «Спартака» обыграли сборную мира в матче памяти Ильи Цымбаларя со счётом 2:1. Каррера вместе с Юрием Сёминым возглавляли команду мира. На протяжении встречи болельщики «Спартака» скандировали песни и персональные кричалки в честь Карреры.