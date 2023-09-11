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Каррера: если позвонят из «Спартака» с предложением, без вопросов скажу «да»

Каррера: если позвонят из «Спартака» с предложением, без вопросов скажу «да»
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил о готовности вернуться в московский клуб. Он признался, что не задавал бы лишних вопросов руководству красно-белых, а сразу бы принял предложение о работе.

«Какой вопрос я задам, если завтра позвонят из «Спартака» с предложением о работе? Никаких вопросов. Я бы просто сказал — да», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Напомним, Массимо Каррера возглавлял «Спартак» в период с 2016 по 2018 год. Именно под руководством итальянского специалиста красно-белые в последний раз становились победителями Российской Премьер-Лиги — золото было завоёвано по итогам сезона-2016/2017. Последним местом работы 59-летнего специалиста стал итальянский клуб «Бари».

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