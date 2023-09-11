В «Реале Сосьедад» ожидают, что сегодня Захарян приступит к тренировкам в общей группе

Пресс-служба «Реала Сосьедад» сообщила, что российский полузащитник Арсен Захарян сегодня должен приступить к тренировкам в общей группе.

«На выходных Арсен тренировался индивидуально. Ожидается, что сегодня он приступит к тренировкам с товарищами по команде», — сообщили в пресс-службе «Реала Сосьедад» корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Напомним, в прошлую пятницу стало известно, что возвращение Захаряна ожидается к началу этой недели. На данный момент Арсен дважды появлялся на поле в играх за команду из Сан-Себастьяна: хавбек провёл 16 минут в матче с «Лас-Пальмасом» (0:0) и 12 минут с «Гранадой» (5:3). Результативными действиями российский полузащитник не отмечался.

Следующий матч в рамках чемпионата Испании «Реал Сосьедад» проведёт в гостях с мадридским «Реалом» в воскресенье, 17 сентября.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.