В «Реале Сосьедад» ожидают, что сегодня Захарян приступит к тренировкам в общей группе

Пресс-служба «Реала Сосьедад» сообщила, что российский полузащитник Арсен Захарян сегодня должен приступить к тренировкам в общей группе.
«На выходных Арсен тренировался индивидуально. Ожидается, что сегодня он приступит к тренировкам с товарищами по команде», — сообщили в пресс-службе «Реала Сосьедад» корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.
Напомним, в прошлую пятницу стало известно, что возвращение Захаряна ожидается к началу этой недели. На данный момент Арсен дважды появлялся на поле в играх за команду из Сан-Себастьяна: хавбек провёл 16 минут в матче с «Лас-Пальмасом» (0:0) и 12 минут с «Гранадой» (5:3). Результативными действиями российский полузащитник не отмечался.
Следующий матч в рамках чемпионата Испании «Реал Сосьедад» проведёт в гостях с мадридским «Реалом» в воскресенье, 17 сентября.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
- 11 сентября 2023
-
11:24
-
11:10
-
11:05
-
11:02
-
10:49
-
10:37
-
10:30
-
10:29
-
10:12
-
10:02
-
09:51
-
09:51
-
09:43
-
09:34
-
09:17
-
08:57
-
08:32
-
07:58
-
07:37
-
07:25
-
07:14
-
06:50
-
06:46
-
06:36
-
06:15
-
06:05
-
05:58
-
05:55
-
05:48
-
05:37
-
05:31
-
04:06
-
02:40
-
01:56
-
01:51