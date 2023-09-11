Армения — Хорватия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

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В матче 6-го тура группы D отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года встретятся сборные Армении и Хорватии. Команды будут играть на стадионе имени Вазгена Саркисяна (Ереван, Армения). Начало игры — в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В матче 5-го тура квалификации к Евро-2024 сборная Армении сыграла вничью с Турцией (1:1), а Хорватия разгромила национальную команду Латвии (5:0). Группу D возглавляет сборная Турции, набравшая 10 очков по результатам пяти сыгранных матчей. Хорватия занимает вторую строчку, но при этом команда Златко Далича провела только три встречи на групповом этапе отборочного раунда.

Армения — третья, подопечные Александра Петракова имеют в своём активе семь очков после четырёх сыгранных матчей.