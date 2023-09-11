Египет U23 — Россия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 11 сентября, состоится товарищеский матч сборной Египта U23 (олимпийской сборной) с национальной командой России. Игра пройдёт на стадионе «Суэц» в Египте. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Несколькими днями ранее Россия уже встречалась со сборной Египта U23. Игра завершилась со счётом 1:1.
Уже завтра, 12 сентября, сборной России предстоит провести заключительный товарищеский матч на сентябрьских сборах. Соперником россиян станет национальная команда Катара.
Напомним, учебно-тренировочные сборы сборной России стартовали 4 сентября в Новогорске и продлятся до 12 сентября. 30 августа тренерский штаб национальной команды России по футболу, возглавляемый Валерием Карпиным, вызвал на сентябрьские учебно-тренировочные сборы 49 игроков.
- 11 сентября 2023
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