Тренер Казахстана Адиев: я не борюсь за попадание в историю. В жизни есть вещи важнее

Главный тренер сборной Казахстана по футболу, российский специалист Магомед Адиев заявил, что не чувствует гордости на фоне успешных выступлений своей команды в матчах отборочного раунда чемпионата Европы — 2024.
«Я всегда боялся и до сих пор боюсь таких высказываний: первый, попал в историю и так далее. Это не те вещи, за которые я борюсь в жизни и хочу, чтобы они происходили со мной. Да, приятно, что мы впервые в истории набрали 12 очков. Не буду этого скрывать. Но для меня это не повод для гордости.
Есть гораздо более важные вещи и жизненные принципы, которые я хочу и пытаюсь соблюдать. Я стараюсь правильно идти по жизни. Помогать людям, не обманывать, не подводить, смотреть прямо в глаза и оставаться своим парнем для своих. Для меня эти вещи важнее каких-то исторических достижений», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 11 сентября 2023
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