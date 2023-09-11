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Адиев: для Казахстана 12 очков в отборе — промежуточный результат. Мы хотим большего

Адиев: для Казахстана 12 очков в отборе — промежуточный результат. Мы хотим большего
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев заявил, что набранные его командой 12 очков в рамках отборочного раунда чемпионата Европы — 2024 являются промежуточным результатом.

«К сожалению всех любителей футбола Казахстана, сборная никогда прежде не претендовала на большие турниры. Наверное, все скажут, что это большой и исторический момент. Я и мои футболисты не забиваем себе этим голову. Я считал и считаю, что итоги надо подводить только тогда, когда заканчивается твой путь. Сейчас это всего лишь промежуточный результат. Мы хотим большего», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Казахстан с 12 очками в группе H занимает четвёртое место. Впереди — Финляндия, Словения и Дания. 14 сентября казахи сыграют со сборной Дании.

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