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Адиев: с победой Казахстана поздравили Бердыев, Черчесов. Они следят за нашими успехами

Адиев: с победой Казахстана поздравили Бердыев, Черчесов. Они следят за нашими успехами
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал, кто его поздравил после победы над сборной Северной Ирландии (1:0) в матче отборочного раунда чемпионата Европы — 2024.

«Конечно, ощущаю поддержку российских тренеров. Меня вчера поздравили Курбан Бекиевич Бердыев, Станислав Саламович Черчесов, Галактионов. Очень много тренеров из России поздравляют и разделяют с нами этот успех. Мне очень приятно. Звонили с поздравлениями и спортивные директора, и другие футбольные люди. Чувствую, что следят и радуются нашим успехам, за что им огромное спасибо. Я также желаю всем моим коллегам удачи», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сборная Казахстана с 12 очками в группе H занимает четвёртое место. Впереди — Финляндия, Словения и Дания. 14 сентября казахи сыграют с национальной командой Дании.

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