«Сборная должна состоять из патриотов». Тренер Казахстана Адиев — о натурализации игроков

Главный тренер сборной Казахстана, российский специалист Магомед Адиев высказался о натурализации футболистов.

«Казахстан не собирается идти по пути натурализации. Здесь есть чёткая позиция президента Федерации футбола Казахстана — никаких искусственных натурализаций. Будем опираться на своих игроков. Если человек сам принимает гражданство ― будем рассматривать. Считаю, что это правильно. Сборная должна состоять из патриотов своей страны. А если мы будем искусственно раздавать паспорта, о каком патриотизме может быть речь?» — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В группе H отборочного раунда чемпионата Европы — 2024 сборная Казахстана занимает четвёртое место, имея в своём активе 12 набранных очков. Впереди — Финляндия, Словения и Дания. 14 сентября казахи сыграют с национальной командой Дании.