Игорь Осинькин: Слуцкий совсем разный в своих шоу

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением об участии Леонида Слуцкого в различных YouTube-шоу.

«Не обидно ли мне, что сейчас Слуцкий воспринимается как комик, шоумен, а не как футбольный эксперт? Давайте всё это различать. Слуцкий только в одном своём проекте отличается от себя самого. Он совсем разный в своих шоу. Если мы «Так нельзя» уберём за скобки, в «Коммент.Шоу» в превью, после тура хороший качественный анализ, который мне как тренеру близок и понятен. Мне всегда интересно его слушать.

Во-вторых, у него есть проект «Коммент.Тренер», где он поднимает проблемы, беседует с тренерами и руководителями РФС, как в случае с Андреем Лексаковым. В интервью с ним есть такие очень глубокие вещи, которые в другом месте я не слышал. Они касаются организации молодёжного и юношеского футбола. И те детали, вопросы и ответы были очень-очень профессиональными. Поэтому давайте просто спокойно разделять его проекты. И каждый будет искать то, что ему надо», — приводит слова Осинькина Metaratings.