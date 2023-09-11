Сперцян и Тикнизян — в основном составе Армении на матч отбора к Евро-2024 с Хорватией

В матче 6-го тура группы D отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года встретятся сборные Армении и Хорватии. Команды будут играть на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване (Армения). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Франция). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
Армения: Чанчаревич, Арутюнян, Калисир, Мкртчян, Дашян, Тикнизян, Иву, Бичахчян, Сперцян, Селараян, Ранос.
Хорватия: Ливакович, Станишич, Шутало, Гвардиол, Баришич, Модрич, Брозович, Иванушец, Крамарич, Петкович, Перишич.
Турнирную таблицу группы D возглавляет сборная Турции. Команда набрала 10 очков после пяти матчей. На втором месте Хорватия — семь очков после трёх игр. Армения (7) располагается на третьей строчке, сыграв четыре матча.
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