Андрей Тихонов: превосходит ли сборная России Катар? А кого она сейчас может превосходить?

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался о предстоящем товарищеском матче сборной России с командой Катара. Напомним, встреча состоится во вторник, 12 сентября. Начало игры – в 18:15 мск.

«Я думаю, что сборная России сыграет вничью с Катаром. Превосходит ли сборная России Катар по игре? Кого она может превосходить по игре сейчас? Мы с Узбекистаном, с Киргизстаном — почти все матчи играем вничью, кого-то обыграли. Это не только несыгранность. Люди берегут себя от травм. Это всего лишь товарищеский матч. Части футболистов не будет, у части не будет мотивации. Все думают о чемпионате. Мы прекрасно понимаем, что ты должен отдаваться, когда тебя вызывают в сборную. Но это просто товарищеская игра, в которой сборная России, возможно, не выиграет», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.