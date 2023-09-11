Защитник сборной Вахания: когда были в Египте, из-за жары хотелось поскорее вернуться

Защитник «Ростова» и сборной России Илья Вахания поделился впечатлениями от первого товарищеского матча с олимпийской командой Египта. Игра прошла в Суэце (Египет) в четверг, 7 сентября, и завершилась ничейным исходом — 1:1.

«Когда были в Египте, хотелось поскорее вернуться (смеётся). Но, когда вернулись в Москву, стало так холодно, что мы не были к этому готовы. Но лучше так, чем бегать по жаре.

Очень долгая дорога. Сначала шесть часов летели, потом часа три ехали на автобусе. Приехали уже ночью, легли спать. Проснулись, у нас была разминка, потом теория. Пока шли до неё, вспотели все (смеётся). Затем свободное время. Тяжелее всего было находиться на улице.

Конечно, было трудно. Но это не в первый раз. Все уже играли в похожих условиях. Плюс-минус понимали, как играть. Поскольку матч был вечером, во втором тайме стало попроще. Не скажу, что похолодало, но стало полегче.

В целом условия были приемлемые. Бывало и хуже. В плане полей хуже было во Второй лиге. В плане погоды мне было тяжело и в Ростове, когда только приехал. Там тоже было около 40 градусов, а я привык к питерской прохладе», — приводит слова Вахании «РБ Спорт».