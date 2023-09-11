«Торпедо» на 90-й минуте вырвало победу у «Акрона»

В понедельник, 11 сентября, состоялся заключительный матч 9-го тура российской Мелбет Первой лиги между московским «Торпедо» и тольяттинским «Акроном». Игра проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках, Россия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:30 мск. Матч завершился минимальной победой «Торпедо» — 1:0.
Игра шла к логическому завершению с ничейным исходом, пока защитник московской команды Роман Юзепчук не отличился на 90-й минуте. «Акрон» до конца матча не сумел отыграться. Как итог — победа «Торпедо» со счётом 1:0.
После девяти сыгранных туров в активе автозаводцев 14 очков. Команда идёт на восьмом месте в турнирной таблице. «Акрон» располагается на пятом месте с 14 очками. У тольяттинского клуба лучше разница забитых и пропущенных мячей, чем у «Торпедо».
- 11 сентября 2023
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