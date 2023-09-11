Первая лига: результаты матчей 9-го тура и турнирная таблица

В понедельник, 11 сентября, был сыгран последний матч 9-го тура Мелбет Первой лиги – 2023/2024. Московское «Торпедо» в родных стенах минимально обыграло «Акрон» — 1:0.

Все результаты матчей 9-го тура Первой лиги:

«Сокол» – «КАМАЗ» – 1:1;

«Шинник» – «Черноморец» — 2:1;

«Нефтехимик» — «Кубань» — 2:1;

«СКА Хабаровск» — «Волгарь» – 1:1;

«Енисей» – «Родина» – 2:2;

«Ленинградец» — «Динамо» Махачкала – 1:2;

«Алания» – «Тюмень» – 1:1;

«Арсенал» Тула – «Химки» — 0:2;

«Торпедо» Москва – «Акрон» — 1:0.

В 9-м туре Первой лиги хозяева одержали лишь три победы, в шести остальных случаях потеряв очки. На данный момент турнирную таблицу возглавляет «Алания», набравшая 20 очков. Следом за владикавказцами идёт «Сокол», имеющий в активе 17 очков.