Первая лига: результаты матчей 9-го тура и турнирная таблица
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В понедельник, 11 сентября, был сыгран последний матч 9-го тура Мелбет Первой лиги – 2023/2024. Московское «Торпедо» в родных стенах минимально обыграло «Акрон» — 1:0.
Все результаты матчей 9-го тура Первой лиги:
«Сокол» – «КАМАЗ» – 1:1;
«Шинник» – «Черноморец» — 2:1;
«Нефтехимик» — «Кубань» — 2:1;
«СКА Хабаровск» — «Волгарь» – 1:1;
«Енисей» – «Родина» – 2:2;
«Ленинградец» — «Динамо» Махачкала – 1:2;
«Алания» – «Тюмень» – 1:1;
«Арсенал» Тула – «Химки» — 0:2;
«Торпедо» Москва – «Акрон» — 1:0.
В 9-м туре Первой лиги хозяева одержали лишь три победы, в шести остальных случаях потеряв очки. На данный момент турнирную таблицу возглавляет «Алания», набравшая 20 очков. Следом за владикавказцами идёт «Сокол», имеющий в активе 17 очков.
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