Виктор Онопко объяснил замену Сергея Пиняева в матче с Египтом U23

Тренер сборной России Виктор Онопко объяснил замену полузащитника Сергея Пиняева в перерыве товарищеского матча с олимпийской командой Египта (1:2). Пиняев стал автором единственного гола сборной России. Он отличился с пенальти на седьмой минуте.

«Замена Пиняева связана с небольшим повреждением, он попросил замену и сказал, что не сможет продолжить встречу. Он получил сильный удар, но, думаю, ничего серьёзного не произошло – забили мышцу, был болевой шок, который не дал играть», — приводит слова Онопко официальный сайт РФС.

Это вторая встреча с олимпийской сборной Египта. Первый матч завершился вничью — 1:1.

Завтра, 12 сентября, основной состав сборной России встретится с национальной командой Катара. Начало игры — в 18:15 по московскому времени.