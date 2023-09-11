Португалия — Люксембург: хозяева громят соперника со счётом 9:0

В матче 6-го тура группы J отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года встречаются сборные Португалии и Люксембурга. Команды играют на стадионе «Алгарве» в Сан Жоау да Венда (Португалия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Португальцы открыли счёт на 12-й минуте благодаря голу защитника Гонсалу Инасиу, отличившегося с передачи Бруну Фернандеша. Спустя уже шесть минут хозяева упрочили своё лидерство усилиями Гонсалу Рамуша. До конца первого тайма Португалия довела счёт до разгромного — Рамуш и Инасиу оформили дубли.
На 57-й, 67-й и 77-й минутах благодаря дублю Диогу Жоты и голу Рикарду Орты португальцы сделали счёт на табло 7:0 в пользу своей команды. На 83-й минуте хозяева забили восьмой мяч усилиями Бруну Фернандеша. Спустя ещё пять минут голом отметился Жоау Феликс — 9:0.
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