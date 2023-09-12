Главный тренер «Локомотива» Галактионов высказался об участии Дзюбы в развлекательном шоу

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о развлекательном шоу нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы и известного российского тренера Леонида Слуцкого.
«Безусловно, мы с ним это обсуждали, определённые вещи проговорили с ним, и свою позицию я ему тоже сказал. Наверное, это определённая степень самовыражения. Если Артёму нравится за пределами клуба выступать в определённом шоу, естественно, клуб идёт навстречу, мы в этом проблемы не видим. Конечно, мы должны понимать, что степень цензурности должна быть», — сказал Галактионов в эфире программы «Футбол России».
Напомним, Дзюба и Слуцкий стали ведущими юмористического шоу на YouTube. Болельщики критикуют футболиста и тренера за участие в данном проекте.
Дзюба перешёл в «Локомотив» в феврале 2023 года. Контрактное соглашение фуболиста с клубом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив два гола и две результативные передачи.
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