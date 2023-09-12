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Жозеп Клотет высказался об Иване Енине, который стал играть чаще

Жозеп Клотет высказался об Иване Енине, который стал играть чаще
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Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет прокомментировал игровое время Ивана Енина в команде.

«Как тренер я стараюсь быть максимально справедливым со всеми. После прошлого сезона Ваня остался в команде, чтобы продолжать помогать нам. Во время предсезонки Енин получил травму и пропустил несколько недель. Женя Шляков хорошо провел предсезонку, поэтому в начале сезона играл именно он. Енин ждал своего шанса: момент настал, когда Калугин пропускал матч из-за дисквалификации по карточкам. Вопрос справедливости просто», – приводит слова Клотета пресс-служба столичной команды.

После девяти сыгранных туров в активе автозаводцев 14 очков. Команда идёт на восьмом месте в турнирной таблице Первой лиги.

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