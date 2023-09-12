Баринов: не смирился, что больше не сыграю на ЧМ. Верю – всё происходящее скоро закончится

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов высказался насчёт отстранения отечественных команд от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.
«Я не смирился с мыслью, что больше не сыграю на чемпионатах мира и Европы. Я верю, что всё ещё будет. Возраст у меня хороший, дай бог, чтобы здоровье позволяло. Крест точно на этом не поставил. Конечно, круче матчей за сборную на таких турнирах нет ничего. Ну и Лига чемпионов ещё. На чём основывается вера? На том, что всё, что сейчас происходит, скоро закончится. Я верю и надеюсь на это. А после этого нас допустят, снимут все баны», — сказал Баринов в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров в феврале 2022 года.
- 12 сентября 2023
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